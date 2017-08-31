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Смирнов: выбор гендиректора увеличивает шансы на восстановление РУСАДА в ноябре

Спорт
31 августа, 16:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В четверг совет учредителей РУСАДА утвердил кандидатуру на пост гендиректора организации, им стал Юрий Ганус

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Выбор генерального директора является важным шагом на пути приведения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое должно произойти в ноябре. Такое мнение ТАСС высказал глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

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В четверг совет учредителей РУСАДА утвердил кандидатуру на пост гендиректора организации, им стал Юрий Ганус.

"Да, мы стараемся все делать таким образом, чтобы выполнять условия, которые поставило перед нами WADA. Надеемся и рассчитываем, что это [восстановление РУСАДА] произойдет, и чем раньше, тем лучше", - сказал Смирнов.

"Это позволит нам бороться со всеми проявлениями в области допинга", - подчеркнул он.

Вопрос восстановления РУСАДА будет обсуждаться на заседании совета учредителей WADA в ноябре.

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