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СМИ: "Бешикташ" интересуется футболистом "Краснодара" Смоловым

Спорт
31 августа, 16:14 UTC+3 ТАСС

По информации источника, кандидатура российского футболиста рассматривается на случай ухода из "Бешикташа" нападающего Дженка Тосуна

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Нападающий "Краснодара" Федор Смолов попал в сферу интересов турецкого "Бешикташа". Об этом сообщает портал trtspor.

По информации источника, кандидатура российского футболиста рассматривается на случай ухода из "Бешикташа" нападающего Дженка Тосуна.

В прошлом сезоне Смолов сыграл за "Краснодар" в 22 матчах чемпионата России, став лучшим бомбардиром турнира с 18 голами. Также он провел восемь матчей в Лиге Европы, отличившись шесть раз, и одну встречу Кубка России, забив один мяч. В текущем сезоне нападающий принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых забил два гола.

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