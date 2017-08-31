Смирнов еженедельно обсуждает с главой WADA текущие вопросы восстановления РУСАДА

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов старается еженедельно обсуждать с главой Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгом Риди вопросы, связанные с совершенствованием антидопинговой работы в России и восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг совет учредителей РУСАДА утвердил кандидатуру на пост гендиректора организации, им стал Юрий Ганус, что стало еще одним шагом на пути приведения организации в соответствие с международным кодексом WADA.

"Мы со всеми работаем в тесном и постоянном контакте. Сегодня Риди я звонил несколько раз, чтобы обсудить текущие вопросы, но пока не успел его поймать. Мы находимся в постоянном контакте, не проходит и недели, чтобы мы не звонили друг другу или не переписывались", - сказал Смирнов.

"Мы находимся в постоянном контакте и с WADA, и с Международным олимпийским комитетом, и с международными федерациями", - отметил он.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. Позднее была согласована дорожная карта по восстановлению членства РУСАДА. В июне WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.