Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Смирнов еженедельно обсуждает с главой WADA текущие вопросы восстановления РУСАДА

Спорт
31 августа, 16:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В четверг совет учредителей РУСАДА утвердил кандидатуру на пост гендиректора организации, им стал Юрий Ганус

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов старается еженедельно обсуждать с главой Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгом Риди вопросы, связанные с совершенствованием антидопинговой работы в России и восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом он рассказал ТАСС.

Смотрите также

Смирнов: выбор гендиректора увеличивает шансы на восстановление РУСАДА в ноябре

Смирнов: гендиректор РУСАДА выбран в соответствии с предложением WADA

Ганус: РУСАДА должно возвратить российских спортсменов на международные соревнования

Юрий Ганус утвержден на посту гендиректора РУСАДА

В четверг совет учредителей РУСАДА утвердил кандидатуру на пост гендиректора организации, им стал Юрий Ганус, что стало еще одним шагом на пути приведения организации в соответствие с международным кодексом WADA.

"Мы со всеми работаем в тесном и постоянном контакте. Сегодня Риди я звонил несколько раз, чтобы обсудить текущие вопросы, но пока не успел его поймать. Мы находимся в постоянном контакте, не проходит и недели, чтобы мы не звонили друг другу или не переписывались", - сказал Смирнов.

"Мы находимся в постоянном контакте и с WADA, и с Международным олимпийским комитетом, и с международными федерациями", - отметил он.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. Позднее была согласована дорожная карта по восстановлению членства РУСАДА. В июне WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября
2
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
3
Вильфанд: скорость изменения климата на европейской части РФ в три раза выше, чем в мире
4
Режиссер Константин Богомолов выступает против митингов в поддержку Серебренникова
5
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
6
Глава департамента ЖКХ Москвы станет гендиректором "Россетей"
7
В ОП предложили переписать закон о свободе совести в духе "новой светскости"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама