Исинбаева: набсовет РУСАДА почти единогласно поддержал Гануса в качестве гендиректора

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) практически единогласно поддержал кандидатуру Юрия Гануса на пост генерального директора организации. Об этом ТАСС сообщила двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, бывшая глава наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева.
Кандидат на пост гендиректора был выбран еще в понедельник, однако его фамилия не разглашалась до решения учредителей, которыми являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.
"На прошедшем заседании наблюдательного совета 28 августа у нас были слушания кандидатов на этот пост, отобрали шесть кандидатур. На рабочем заседании мы в течение четырех часов заслушивали кандидатов. Из всех представленных мы практически единогласно поддержали Гануса, мы и представили его собранию", - сказала Исинбаева.
По ее словам, Ганус имеет серьезный опыт антикризисной работы и работы с персоналом.
"На фоне остальных кандидатов он показался нам наиболее профессиональным, вел себя на собеседовании достаточно уверенно. И главное - он заинтересован в работе, любит спорт, всей душой болеет за спортсменов и готов делать все лучшее на благо спорта", - отметила она.
Всемирное антидопинговое агентство признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.