Фурсенко сообщил, что Мевля - последнее приобретение "Зенита" в летнее трансферное окно

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. Илья Андреев/. Трансфер словенского футболиста Михи Мевли - последняя сделка санкт-петербургского "Зенита" этим летом. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.
27-летний защитник в четверг перешел в "Зенит" из "Ростова".
"Мевля - очень качественный игрок, он адаптирован к российскому чемпионату, у него потрясающие физические данные. Мы рады, что он перешел в наш клуб, это хорошее усиление", - сказал Фурсенко.
На вопрос, является ли трансфер Мевли последним для "Зенита" этим летом, Фурсенко ответил: "Думаю, что уже все".
"Все, что было нами задумано [на трансферном рынке], то было сделано", - отметил президент "Зенита".
Мевля выступал за "Ростов" с осени 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за команду восемь матчей и забил один мяч. В активе 27-летнего игрока пять матчей и один гол за сборную Словении.