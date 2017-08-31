Фурсенко сообщил, что Мевля - последнее приобретение "Зенита" в летнее трансферное окно

МОСКВА, 31 августа. /Корр. Илья Андреев/. Трансфер словенского футболиста Михи Мевли - последняя сделка санкт-петербургского "Зенита" этим летом. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.

27-летний защитник в четверг перешел в "Зенит" из "Ростова".

"Мевля - очень качественный игрок, он адаптирован к российскому чемпионату, у него потрясающие физические данные. Мы рады, что он перешел в наш клуб, это хорошее усиление", - сказал Фурсенко.

На вопрос, является ли трансфер Мевли последним для "Зенита" этим летом, Фурсенко ответил: "Думаю, что уже все".

"Все, что было нами задумано [на трансферном рынке], то было сделано", - отметил президент "Зенита".

Мевля выступал за "Ростов" с осени 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за команду восемь матчей и забил один мяч. В активе 27-летнего игрока пять матчей и один гол за сборную Словении.