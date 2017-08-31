Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фурсенко сообщил, что Мевля - последнее приобретение "Зенита" в летнее трансферное окно

Спорт
31 августа, 17:17 UTC+3 МОСКВА августа. /Корр., Илья Андреев

По словам президента клуба, все, что было задумано на трансферном рынке, было сделано

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко

© Евгений Асмолов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /Корр. Илья Андреев/. Трансфер словенского футболиста Михи Мевли - последняя сделка санкт-петербургского "Зенита" этим летом. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.

27-летний защитник в четверг перешел в "Зенит" из "Ростова".

"Мевля - очень качественный игрок, он адаптирован к российскому чемпионату, у него потрясающие физические данные. Мы рады, что он перешел в наш клуб, это хорошее усиление", - сказал Фурсенко.

На вопрос, является ли трансфер Мевли последним для "Зенита" этим летом, Фурсенко ответил: "Думаю, что уже все".

"Все, что было нами задумано [на трансферном рынке], то было сделано", - отметил президент "Зенита".

Мевля выступал за "Ростов" с осени 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за команду восемь матчей и забил один мяч. В активе 27-летнего игрока пять матчей и один гол за сборную Словении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
2
Трое детей погибли в ДТП на Кубани
3
Минобороны РФ получило после модернизации самолет Ту-160
4
ТЭС в Крыму будут введены в эксплуатацию 18 июня 2018 года
5
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
6
Биография Людмилы Рюминой
7
ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама