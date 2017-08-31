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Фурсенко: Дзюба остается в футбольном клубе "Зенит"

Спорт
31 августа, 17:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Ранее в СМИ сообщалось, что форвард может перейти в московский "Локомотив" или "Краснодар"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко

© Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Нападающий Артем Дзюба не покинет санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" в летнее трансферное окно. Об этом ТАСС заявил президент клуба Сергей Фурсенко.

Ранее в СМИ сообщалось, что Дзюба может перейти в московский "Локомотив" или "Краснодар". Трансферное окно в России закроется в ночь на 1 сентября.

На вопрос, останется ли Дзюба в "Зените", Фурсенко ответил: "Я уже многократно говорил, что Дзюба - игрок "Зенита". Да, вы меня правильно поняли [Дзюба остается в "Зените"]".

Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. В общей сложности форвард провел за санкт-петербургскую команду 100 матчей, забив 46 мячей. В сезоне-2017/18 он сыграл в девяти матчах, не забив ни одного гола.

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