Гиголаев попросил о переходе из "Амкара" в "Ахмат" из-за искусственного поля в Перми

ТАСС, 31 августа. Полузащитник Роланд Гиголаев, в четверг перешедший из пермского футбольного клуба "Амкар" в грозненский "Ахмат", сам попросил о трансфере. Об этом сообщил спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский, слова которого приводит пресс-служба команды.

В четверг Гиголаев подписал с грозненским клубом контракт на три года.

"Роланд сам обратился в клуб с просьбой отпустить его, - сказал Засульский. - Он мотивировал это тем, что после перенесенной операции ему противопоказана игра на синтетических полях. Гиголаев никогда не скрывал, что хочет играть поближе к дому, но у нас не было никаких претензий к нему по части самоотдачи и самоотверженности. Однако сейчас ситуация сложилась таким образом, что нам приходится расставаться".

Спортивный директор "Амкара" отметил, что трансферная стоимость устроила оба клуба. "У футболиста был действующий контракт с нашим клубом, и мы согласовали с руководителями "Ахмата" сумму трансфера, которая устроила обе стороны. Мы благодарны Роланду Гиголаеву за совместную работу и желаем ему удачи в новом клубе", - добавил он.

Гиголаев выступал за "Амкар" с 2016 года. За это время он провел в составе пермяков 31 матч в чемпионате России и отметился тремя голами.