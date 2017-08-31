Гиголаев попросил о переходе из "Амкара" в "Ахмат" из-за искусственного поля в Перми

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ТАСС, 31 августа. Полузащитник Роланд Гиголаев, в четверг перешедший из пермского футбольного клуба "Амкар" в грозненский "Ахмат", сам попросил о трансфере. Об этом сообщил спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский, слова которого приводит пресс-служба команды.
В четверг Гиголаев подписал с грозненским клубом контракт на три года.
"Роланд сам обратился в клуб с просьбой отпустить его, - сказал Засульский. - Он мотивировал это тем, что после перенесенной операции ему противопоказана игра на синтетических полях. Гиголаев никогда не скрывал, что хочет играть поближе к дому, но у нас не было никаких претензий к нему по части самоотдачи и самоотверженности. Однако сейчас ситуация сложилась таким образом, что нам приходится расставаться".
Спортивный директор "Амкара" отметил, что трансферная стоимость устроила оба клуба. "У футболиста был действующий контракт с нашим клубом, и мы согласовали с руководителями "Ахмата" сумму трансфера, которая устроила обе стороны. Мы благодарны Роланду Гиголаеву за совместную работу и желаем ему удачи в новом клубе", - добавил он.
Гиголаев выступал за "Амкар" с 2016 года. За это время он провел в составе пермяков 31 матч в чемпионате России и отметился тремя голами.