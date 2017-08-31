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Французская дзюдоистка Агбеньену стала чемпионкой мира в весе до 63 кг

Спорт
31 августа, 18:26 UTC+3 ТАСС

Россиянка Дарья Давыдова проиграла в третьем раунде немке Мартине Трайдос

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Кларисс Агбеньену

Кларисс Агбеньену

© AP Photo/Thibault Camus

ТАСС, 31 августа. Француженка Кларисс Агбеньену одержала победу над словенкой Тина Трстеняк в финале чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 63 кг. Чемпионат мира проходит в Будапеште.

Агбеньену стала двукратной чемпионкой мира. Также в ее активе два серебра мировых первенств и серебро Олимпийских игр 2016 года. Также француженка является двукратной чемпионкой Европы.

Бронзовыми медалистками в весе до 63 кг стали полька Агата Оздоба и Балдор Мунгунчимег из Монголии.

Россиянка Дарья Давыдова проиграла в третьем раунде немке Мартине Трайдос.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 3 сентября.

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