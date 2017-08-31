Выбор сделан: РУСАДА получило гендиректора за три месяца до совета учредителей WADA

ТАСС, 31 августа. Юрий Ганус стал генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА), его кандидатура была утверждена наблюдательным советом организации и в четверг одобрена учредителями РУСАДА. Таким образом, Россия выполнила еще один пункт дорожной карты Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое в ноябре может полностью восстановить РУСАДА в правах.

Позиция оказалась вакантной в начале марта, когда в отставку подала исполняющий обязанности гендиректора Анна Анцелиович. Она работала в РУСАДА почти полтора года, занимавший до нее пост Рамил Хабриев ушел из агентства в декабре 2015 года на фоне разгоревшегося допингового скандала.

После серии материалов СМИ о якобы систематическом употреблении допинга российскими легкоатлетами официальное расследование начала независимая комиссия WADA, которая 9 ноября 2015 года обнародовала отчет о работе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории и РУСАДА. В результате членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено, аккредитация лаборатории отозвана, а 18 ноября РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA, работа агентства была приостановлена.

Сформированная WADA дорожная карта по восстановлению работы РУСАДА включала в себя несколько пунктов, большинство из которых на сегодняшний день выполнено. Министерство спорта вышло из состава учредителей агентства, бюджет РУСАДА формируется правительством страны, создан наблюдательный совет, а теперь выбран и генеральный директор.

Отбор кандидата на пост гендиректора занял 174 дня

РУСАДА объявило открытый конкурс на замещение вакансии генерального директора 10 марта, через три дня после ухода Анцелиович. Срок подачи заявок завершился 31 марта, всего же свои кандидатуры выдвинули более 700 человек. В размещенной вакансии отмечалось, что кандидат "должен иметь безупречную репутацию и порядочность", при этом требование о наличии гражданства РФ или опыта работы в сфере борьбы с допингом отсутствовало. Описание вакансии появилось на портале Head Hunter, указанная в нем заработная плата равнялась 140 тыс. рублей.

Большое количество заявок привело к тому, что процесс отбора кандидатов затянулся до лета. Кроме того, новые требования к РУСАДА были выставлены по итогам совета учредителей WADA 17-18 мая. В результате шорт-лист из шести кандидатов был сформирован и представлен членам наблюдательного совета агентства только 28 августа.

Как рассказала ТАСС член набсовета Елена Исинбаева, слушания кандидатов заняли около четырех часов. "Из всех представленных [кандидатов] мы практически единогласно поддержали Юрия Гануса, мы и представили его совету учредителей, - сказала Исинбаева. - На фоне остальных кандидатов он показался нам наиболее профессиональным, вел себя на собеседовании достаточно уверенно. И главное - он заинтересован в работе, любит спорт, всей душой болеет за спортсменов и готов делать все лучшее на благо спорта".

Кандидатуру Гануса одобрили и учредители РУСАДА, которыми являются Олимпийский и Паралимпийский комитеты России; глава ПКР Владимир Лукин рассказал после заседания, что обсуждение кандидатуры было обстоятельным: "Мы сочли, что Ганус - человек, который может руководить РУСАДА. Наше мнение о нем положительное, с ним мы готовы сотрудничать". По словам президента ОКР Александра Жукова, первоочередной задачей нового гендиректора является подготовка к аудиту WADA, который пройдет в сентябре. "От того, как пройдет этот аудит, будет зависеть решение главной задачи - восстановление РУСАДА в правах, сейчас главное - подготовиться к этому", - сказал Жуков.

Ганус имеет опыт работы на руководящих позициях предприятий промышленного блока и в сфере антикризисного управления, а также преподает в МГТУ им. Баумана. "У меня значительный опыт работы в иностранных компаниях, опыт антикризисного управления, - рассказал он журналистам. - Мы будем бороться за чистых спортсменов, вести пропаганду "чистого" спорта. Мы будем вовлекать все заинтересованные стороны в нашу совместную работу".

Главными задачами новый гендиректор назвал установление ясного взаимодействия с WADA и реорганизация работы. "У нас большая страна, нам надо, чтобы все спортивные регионы соблюдали определенные правила. Надеюсь, что РУСАДА станет той организацией, на которую будут равняться", - добавил Ганус.

Выборы прошли под наблюдением экспертов WADA

В рамках соглашения с WADA с апреля 2016 года в России работают два независимых эксперта - австралиец Питер Николсон и литовка Ева Лукошюте-Станикуниене. Перед ними стоит задача инспектировать деятельность российского агентства и отчитываться о проделанной работе перед исполкомом WADA. Под их контролем прошли и выборы генерального директора РУСАДА.

Начальник отдела реализации образовательных программ РУСАДА Маргарита Пахноцкая подчеркнула, что процедура выборов была прозрачной. "Были опубликованы на сайте требования, кандидаты прислали свои резюме и рекомендательные письма, наблюдательный совет согласовал состав комиссии и положение о работе по выборам, - рассказала Пахноцкая. - Все этапы были проведены согласно утвержденным процедурам. Представители WADA были членами комиссии, под их наблюдением также проходил второй этап выборов".

Как рассказал ТАСС глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов, Россия исполняет все требования WADA и по всем вопросам идет навстречу. "WADA считает, что возглавлять подобного рода организации должны люди, никак не связанные со спортом, мне это не понятно - как работа в спорте может компрометировать человека? Очевидно, WADA виднее, а мы создавать трудности не хотим, будем надеяться, что он (Ганус) будет хорошо выполнять свои функции, а мы, если потребуется, со своей стороны поддержим", - сказал Смирнов.

Свою поддержку гендиректору WADA высказал и глава Министерства спорта России Павел Колобков. "Процедура выборов отвечала самым высоким международным требованиям. Я желаю успехов Юрию Александровичу на посту генерального директора РУСАДА, у него большой опыт антикризисной работы, и сейчас ему предстоит серьезная работа по восстановлению статуса агентства. Со своей стороны Минспорт РФ готов оказать ему всестороннюю поддержку".

Что скажут исполком и совет учредителей WADA

Уже 24 сентября в Париже состоится исполком WADA, в повестке дня которого есть вопрос о статусе РУСАДА. Независимый комитет WADA по соответствию на этом заседании представит отчет о выполнении Россией дорожной карты, и есть большая вероятность того, что динамика будет оценена положительно. Однако не стоит забывать о том, что до исполкома WADA проведет первый аудит РУСАДА, результаты которого также будут озвучены в Париже. Аудит проводится вследствие частичного восстановления работы агентства: с 27 июня РУСАДА допущено к тестированию и планированию допинг- тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.

Окончательное же решение может быть принято только на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет 16 ноября в южнокорейском Сеуле. Если учесть, что большинство требований дорожной карты выполнено, полное восстановление РУСАДА в правах возможно. В этом случае РУСАДА ожидает второй аудит, который пройдет в марте 2018 года. В апреле работу в России завершат независимые эксперты WADA, после чего агентство снова будет работать самостоятельно.