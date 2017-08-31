Французский теннисист Тсонга примет участие в турнире в Санкт-Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Француз Жо- Вильфрид Тсонга, который занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, примет участие в турнире в Санкт-Петербурге. Об этом в РИЦ ТАСС сообщил журналистам заместитель председателя правления Газпрома, генеральный директор турнира Александр Медведев.
"У нас список сильных игроков очень впечатляющий, мало кто еще знает, что мы один из wild card отдали очень интересному теннисисту из Франции - Жо-Вильфриду Тсонга", - сказал Медведев.
Международный теннисный турнир St. Petersburg Open пройдет с 18 по 24 сентября.