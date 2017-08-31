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Поляк Марчинский выиграл 12-й этап веломногодневки "Вуэльта"

Спорт
31 августа, 19:06 UTC+3 ТАСС

Лидерство в общем зачете сохранил британец Крис Фрум

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Томаш Марчинский

Томаш Марчинский

© EPA-EFE/JAVIER LIZON

ТАСС, 31 августа. Польский велогонщик Томаш Марчинский из команды Lotto Soudal выиграл 12-й этап престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в городе Мотриль и финишировал в городе Антекера.

Поляк преодолел дистанцию 160,1 км за 3 часа 56 минут 45 секунд. Вторым финишировал испанец Омар Фраиле из Dimension Data, проигравший 52 секунды. Третьим стал его соотечественник Хосе Хоакин Рохас из команды Movistar, показавший одно время с Фраиле.

Марчинский выиграл второй этап на текущей "Вуэльте". Ранее он был первым на шестом этапе многодневки.

За шесть километров до финиша упал и потерял время лидер генеральной классификации британец Крис Фрум из команды Sky, но он сохранил первое место в общем зачете. Второе место занимает итальянец Винченцо Нибали из команды Bahrain-Merida, сокративший отставание от британца до 59 секунд. Третьим идет колумбиец Эстебан Чавес из команды Orica-Scott (+2.13). Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за "Катюшу-Альпецин ", занимает шестое место и проигрывает лидеру 2 минуты 18 секунд.

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.

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