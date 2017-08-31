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Журналист из России лишился денег и документов на ЧМ по художественной гимнастике в Италии

Спорт
31 августа, 19:16 UTC+3 ПЕЗАРО /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Он оставил сумку около смешанной зоны, где представители СМИ после соревнований берут интервью у спортсменов, и она пропала

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ПЕЗАРО /Италия/, 31 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Один из российских журналистов, приехавший в итальянский Пезаро освещать чемпионат мира по художественной гимнастике, лишился сумки, в которой находился ноутбук, деньги, банковские карточки, паспорт и другие документы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сумка была оставлена около смешанной зоны, где представители масс-медиа после соревнований берут интервью у спортсменов, и пропала в среду - в первый день чемпионата мира, когда российский журналист общался с соотечественницами Ариной и Диной Авериными, выигравшими две золотые медали.

Организаторы чемпионата мира оперативно отправили электронные письма всем аккредитованным на турнире журналистам с предложением вернуть взятые вещи на стойку регистрации. Однако этого не произошло. Теперь поиском похищенной сумки российского журналиста должны заняться местные правоохранительные органы.

На чемпионате мира по художественной гимнастике работают около 15 журналистов из России.

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