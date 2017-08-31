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Воропаев: тренеры ХК "Сочи" могли ошибиться с вратарем в матче с "Салаватом Юлаевым"

Спорт
31 августа, 20:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Сочинский клуб в четверг был разгромлен в Уфе со счетом 3:11

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб "Сочи" мог ошибиться с выбором вратаря на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Салавата Юлаева". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев.

Сочинский клуб в четверг был разгромлен в Уфе со счетом 3:11. "Салават Юлаев" одержал самую крупную победу в сезоне. Самым крупным результатом в КХЛ остается сыгранный 4 января 2009 года матч "Барыс" - "Витязь" (11:6).

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"Будем сейчас разбираться, разговаривать. Против нас играл соперник высокого уровня, но у нас были ошибки. Возможно, будут какие-то дисциплинарные меры, - сказал Воропаев. - Может, по вратарям решение было не совсем правильным".

Ворота "Сочи" с первых минут защищал Константин Барулин, которого после счета 1:6 во втором периоде заменил Дмитрий Шикин.

"Сочи" в нынешнем сезоне выступает под руководством Сергея Зубова, с которым до игры в Уфе в трех матчах одержал две победы. "Команда у нас новая, обновленная почти на 80 процентов. То, что от них требуют, только начинает доходить. Поэтому вполне закономерно, что это не будет получаться сразу и в течение всего матча", - отметил генеральный директор.

В следующем матче "Сочи" сыграет на выезде с "Ак Барсом" 2 сентября.

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