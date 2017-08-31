Российские волейболисты обыграли словенцев и вышли в полуфинал чемпионата Европы

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ТАСС, 31 августа. Сборная России по волейболу одержала победу над командой Словении в четвертьфинале чемпионата Европы и вышла в полуфинал турнира, который проходит в Польше.
Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян, которые до сих пор не проиграли ни одного сета на турнире. Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, набравший 10 очков.
В полуфинале россияне сыграют с победителем другого четвертьфинального матча, в котором позднее встретятся итальянцы и бельгийцы.
Чемпионат Европы в Польше завершится 3 сентября.