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Российские волейболисты обыграли словенцев и вышли в полуфинал чемпионата Европы

Спорт
31 августа, 20:03 UTC+3 ТАСС

Следующим соперником россиян станет победитель матча Италия - Бельгия

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/JACEK BEDNARCZYK

ТАСС, 31 августа. Сборная России по волейболу одержала победу над командой Словении в четвертьфинале чемпионата Европы и вышла в полуфинал турнира, который проходит в Польше.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян, которые до сих пор не проиграли ни одного сета на турнире. Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, набравший 10 очков.

В полуфинале россияне сыграют с победителем другого четвертьфинального матча, в котором позднее встретятся итальянцы и бельгийцы.

Чемпионат Европы в Польше завершится 3 сентября.

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