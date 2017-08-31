Халмурзаев сообщил, что завоевал бронзу ЧМ по дзюдо с травмой руки

БУДАПЕШТ, 31 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский чемпион 2016 года по дзюдо в весовой категории до 81 кг Хасан Халмурзаев, завоевавший бронзовую медаль на своем первом чемпионате мира, рад награде, поскольку добыл ее с травмой руки. Об этом он рассказал журналистам.

Халмурзаев в поединке за бронзу одержал победу над монголом Отгонбаатаром Ууганбаатаром.

"Конечно, я настраивался на золото, ведь это мой первый чемпионат мира, а его всегда особенно хотят выиграть. Но судьба распорядилась так, что я получил травму левой руки в четвертьфинале с узбеком Давлатом Бобоновым, - рассказал 23-летний Халмурзаев. - В дзюдо основная работа идет на захватах, а рука опухла так, что я даже кулак сжать не мог, и все это сказалось на исходе решающего поединка за выход в финал с соперником из Германии. Произошедшее будет для меня хорошим уроком, впереди будет еще не один чемпионат мира".

Счет встреч россиянина и немца Александера Вежечака, лишившего россиянина шанса на золото чемпионата мира, до турнира в Будапеште был 2-0 в пользу россиянина.

"Мы дважды с ним боролись, дважды я у него выигрывал и знал, что делать сегодня. Но без захвата моим задумкам не суждено было воплотиться. Ничего, это не последняя наша встреча, а ему могу сказать только - молодец, шел к своей победе, бился, - отметил дзюдоист. - И не стоит говорить, что ему легкий жребий достался, мы в одной подгруппе выступали, я знаю, что это не так".

"Гамба все понимает"

Халмурзаев отметил, что генеральный менеджер сборной Эцио Гамба рассчитывал на его победу. "Конечно, у него в планах была моя победа, - рассказал он. - После турнира он меня поздравил и сказал: "Бронза есть бронза, так сложилось". Он как психолог и тренер все понимает", - сказал дзюдоист.

По его наблюдениям, победителям Олимпийских игр на чемпионате мира в Будапеште пока не везет. "Все пока без медалей, посмотрите на результаты, - отметил он. - После Игр выступать непросто, и у каждого на то своя причина".

В пятницу на чемпионате мира впервые в карьере выступит брат спортсмена Хусен Халмурзаев.

"Я волнуюсь за него, ведь для него это первый чемпионат мира в карьере, как и для меня. Вот только у меня за плечами опыт Олимпиады. Мы все ждем от него золота, а он знает, что делать - он стремится к результату, готовится, - рассказал спортсмен. - Буду рад, если он улучшит мой результат".

Халмурзаев отметил, что в республике Ингушетия, уроженцем которой он является, теперь есть чемпион Олимпийских игр, но пока не хватает чемпионов мира. "Я хотел выиграть медаль и для всей нашей страны, и для нашей республики. Чемпионов мира у нас пока нет, поэтому надеюсь, что брату это удастся, - сказал дзюдоист. - Если соберется как надо, все будет хорошо - нужно спокойно выходить и делать свою работу, а он это умеет хорошо и в плане техники, и в плане тактики".

Чемпионат мира в Будапеште завершится 3 сентября.