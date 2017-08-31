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Яременко: сборная России по волейболу предстает на ЧЕ практически непобедимой командой

Спорт
31 августа, 20:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Владислав Жуков

Россияне вышли в полуфинал турнира, не проиграв ни одного сета

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России на чемпионате Европы по волейболу в Польше предстает командой, которую практически невозможно победить. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

В четверг россияне победили на турнире команду Словении со счетом 3-0 и вышли в полуфинал соревнований. Сборная России до сих пор не проиграла ни одного сета на турнире.

"Впечатление от результата сборной сугубо положительные, у нас отличные показатели, не проиграли ни одного сета, - сказал Яременко. - Но кроме того, хотелось бы отметить, что наша сборная показывает на турнире интересный волейбол и предстает командой, которую практически невозможно обыграть".

Шансы российской сборной на победу в турнире Яременко оценил скромнее. "Я думаю, вероятность того, что мы выиграем чемпионат Европы, составляет более 50%. Некоторые команды, которые считались фаворитами, уже "отсеились", а среди тех, кто остался, шансы на победу у всех примерно равные".

В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между итальянцами и бельгийцами.

Чемпионат Европы в Польше завершится 3 сентября.

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