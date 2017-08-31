Яременко: сборная России по волейболу предстает на ЧЕ практически непобедимой командой

Футболист Чалов сообщил, что у него нет к себе претензий из-за отсутствия забитых мячейСпорт 31 августа, 21:43
Россиянин Тищенко вышел в финал ЧМ по боксу в весовой категории до 91 кгСпорт 31 августа, 21:35
Дипломатические объекты РФ в США. ДосьеБиографии и справки 31 августа, 21:34
Мутко остался недоволен игрой молодежной сборной России в матче с командой АрменииСпорт 31 августа, 21:22
Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть генконсульство в СШАПолитика 31 августа, 21:10
Число жертв стихийного бедствия в Техасе возросло до 39 человекПроисшествия 31 августа, 21:04
Яременко: сборная России по волейболу предстает на ЧЕ практически непобедимой командойСпорт 31 августа, 20:56
Халмурзаев сообщил, что завоевал бронзу ЧМ по дзюдо с травмой рукиСпорт 31 августа, 20:51
"Пари Сен-Жермен" объявил об аренде футболиста "Монако" МбаппеСпорт 31 августа, 20:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России на чемпионате Европы по волейболу в Польше предстает командой, которую практически невозможно победить. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.
В четверг россияне победили на турнире команду Словении со счетом 3-0 и вышли в полуфинал соревнований. Сборная России до сих пор не проиграла ни одного сета на турнире.
"Впечатление от результата сборной сугубо положительные, у нас отличные показатели, не проиграли ни одного сета, - сказал Яременко. - Но кроме того, хотелось бы отметить, что наша сборная показывает на турнире интересный волейбол и предстает командой, которую практически невозможно обыграть".
Шансы российской сборной на победу в турнире Яременко оценил скромнее. "Я думаю, вероятность того, что мы выиграем чемпионат Европы, составляет более 50%. Некоторые команды, которые считались фаворитами, уже "отсеились", а среди тех, кто остался, шансы на победу у всех примерно равные".
В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между итальянцами и бельгийцами.
Чемпионат Европы в Польше завершится 3 сентября.