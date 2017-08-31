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Россиянин Тищенко вышел в финал ЧМ по боксу в весовой категории до 91 кг

Спорт
31 августа, 21:35 UTC+3 ТАСС

Соперником россиянина станет победитель поединка между кубинцем Эрисланди Савоном и казахстанцем Василием Левитом

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Евгений Тищенко

Евгений Тищенко

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Российский боксер Евгений Тищенко вышел в финал чемпионата мира по боксу в весовой категории до 91 кг. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

В полуфинальном поединке Тищенко единогласным решением судей победил узбекистанского боксера Санжара Турсунова.

Финал в весе до 91 кг пройдет 2 сентября. Соперником россиянина станет победитель поединка между кубинцем Эрисланди Савоном и казахстанцем Василием Левитом, который является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года. В решающем поединке за олимпийское золото Левит проиграл Тищенко.

Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира 2015 года в данной весовой категории.

Чемпионат мира по боксу завершится 3 сентября.

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