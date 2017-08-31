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Боксер Тищенко сообщил, что Савон является принципиальным соперником для него

Спорт
31 августа, 22:07 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 31, августа /ТАСС

В четверг россиянин победил представителя Узбекистана Саржана Турсунова и вышел в финал ЧМ в весовой категории до 91 кг, где встретится с кубинцем

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Евгений Тищенко

Евгений Тищенко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ГАМБУРГ, 31 августа /ТАСС/. Кубинец Эрисланди Савон  являются принципиальными соперниками для российского боксера Евгения Тищенко. Об этом российский спортсмен сообщил журналистам.

В четверг Тищенко победил представителя Узбекистана Саржана Турсунова единогласным решением судей и вышел в финал чемпионата мира по боксу в весовой категории до 91 кг. В решающем поединке он встретится с Савоном, который победил представителя Казахстана Василия Левита.

"Левит и Савон - принципиальные соперники для меня, нам есть что выяснять, - сказал Тищенко. - Было бы интересно боксировать в финале с кем-то из них. Что касается сегодняшнего боя, то особых проблем не было, я знал, что могу еще прибавить. Однако и Савон, и Левит - боксеры совсем другого уровня, нежели те, с кем я встречался до этого".

Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года в этой весовой категории. В финале Игр в Рио-де-Жанейро он победил Левита. С Савоном он встречался дважды, одержал одну победу и потерпел одно поражение.

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