Боксер Тищенко сообщил, что Савон является принципиальным соперником для него

ГАМБУРГ, 31 августа /ТАСС/. Кубинец Эрисланди Савон являются принципиальными соперниками для российского боксера Евгения Тищенко. Об этом российский спортсмен сообщил журналистам.

В четверг Тищенко победил представителя Узбекистана Саржана Турсунова единогласным решением судей и вышел в финал чемпионата мира по боксу в весовой категории до 91 кг. В решающем поединке он встретится с Савоном, который победил представителя Казахстана Василия Левита.

"Левит и Савон - принципиальные соперники для меня, нам есть что выяснять, - сказал Тищенко. - Было бы интересно боксировать в финале с кем-то из них. Что касается сегодняшнего боя, то особых проблем не было, я знал, что могу еще прибавить. Однако и Савон, и Левит - боксеры совсем другого уровня, нежели те, с кем я встречался до этого".

Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года в этой весовой категории. В финале Игр в Рио-де-Жанейро он победил Левита. С Савоном он встречался дважды, одержал одну победу и потерпел одно поражение.