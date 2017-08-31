Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с булавами

ПЕЗАРО /Италия/, 31 августа. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Турнир проходит в итальянском Пезаро.

Аверина набрала 19,000 балла. Серебро завоевала Екатерина Галкина из Белоруссии (18,050), бронзу - россиянка Арина Аверина (17,800).

Это золото стало третьим для сборной России на текущем чемпионате мира. Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем, а Арина Аверина - в упражнениях с мячом. Также в активе сборной России две серебряные награды: Дина Аверина стала второй в упражнениях с мячом, а Арина Аверина - в упражнениях с обручем.

Сестры Аверины впервые выступают на мировом первенстве. Дина и Арина являются трехкратными чемпионками Европы 2017 года. Арина также завоевала четыре золота на Всемирных играх в 2017 году, Дина - одно золото.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.