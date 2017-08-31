Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Литовский "Тракай" не признал переход российского футболиста Максимова в "Вардар"

Спорт
31 августа, 22:32 UTC+3 ТАСС

В четверг "Вардар" объявил, что 21-летний россиянин подписал с македонским клубом трехлетний контракт

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 августа. Литовский футбольный клуб "Тракай" выступил с заявлением, в котором не признает переход российского нападающего команды Максима Максимова в македонский "Вардар". Заявление опубликовано на сайте клуба.

В четверг на сайте "Вардара" появилась новость о том, что 21-летний россиянин подписал с македонским клубом трехлетний контракт. В сообщении также присутствуют фотографии Максимова, на которых тот держит форму нового клуба и подписывает контракт.

"Тракай" заявляет, что Максим Максимов в настоящее время игрок "Тракая", у него действующий контракт с клубом. "Тракай" не расторгал с ним соглашения. Кроме того, клуб не получал от "Вардара" или кого-то еще запроса на трансфер. "Тракай" удивлен и разочарован происходящим и считает, что все это происходит не из-за действий Максимова", - говорится в сообщении.

Максимов с 2014 по 2017 год выступал за литовский "Атлантас", в котором провел 75 матчей и забил 21 мяч. В 2017 году футболист перешел в "Тракай", где в 16 матчах отличился девять раз. При этом в квалификации Лиги Европы Максимову удалось забить семь голов в пяти матчах. "Вардар" является чемпионом Македонии и в этом сезоне сыграет в групповом турнире Лиги Европы в одной группе с российским "Зенитом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть генконсульство в США
2
СМИ: НАТО готовит ответ на приписываемое России нарушение ДРСМД
3
WSJ: Трамп готов блокировать передачу "Роснефти" контроля над Citgo
4
США потребовали от России закрыть три дипломатических объекта на американской территории
5
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
6
Климов: у России есть масса возможностей ответить на закрытие генконсульства в США
7
Цинк: от живой клетки до космоса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама