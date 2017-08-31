Литовский "Тракай" не признал переход российского футболиста Максимова в "Вардар"

ТАСС, 31 августа. Литовский футбольный клуб "Тракай" выступил с заявлением, в котором не признает переход российского нападающего команды Максима Максимова в македонский "Вардар". Заявление опубликовано на сайте клуба.

В четверг на сайте "Вардара" появилась новость о том, что 21-летний россиянин подписал с македонским клубом трехлетний контракт. В сообщении также присутствуют фотографии Максимова, на которых тот держит форму нового клуба и подписывает контракт.

"Тракай" заявляет, что Максим Максимов в настоящее время игрок "Тракая", у него действующий контракт с клубом. "Тракай" не расторгал с ним соглашения. Кроме того, клуб не получал от "Вардара" или кого-то еще запроса на трансфер. "Тракай" удивлен и разочарован происходящим и считает, что все это происходит не из-за действий Максимова", - говорится в сообщении.

Максимов с 2014 по 2017 год выступал за литовский "Атлантас", в котором провел 75 матчей и забил 21 мяч. В 2017 году футболист перешел в "Тракай", где в 16 матчах отличился девять раз. При этом в квалификации Лиги Европы Максимову удалось забить семь голов в пяти матчах. "Вардар" является чемпионом Македонии и в этом сезоне сыграет в групповом турнире Лиги Европы в одной группе с российским "Зенитом".