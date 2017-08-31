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Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с лентой

Спорт
31 августа, 23:05 UTC+3 ПЕЗАРО /Италия/ 31, августа. /ТАСС

Это золото стало четвертым для сборной России на текущем чемпионате

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Арина и Дина Аверины

Арина и Дина Аверины

© EPA/Tamas Kovacs

ПЕЗАРО /Италия/, 31 августа. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой. Турнир проходит в итальянском Пезаро.

Россиянка набрала 18,300 балла. Второе место заняла ее соотечественница и сестра Дина Аверина (17,200). Третьей стала представительница Израиля Линой Ашрам (16,650)

Это золото стало четвертым для сборной России на текущем чемпионате. Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и с булавами, а Арина Аверина - в упражнениях с мячом. Также Дина Аверина стала второй в упражнениях с мячом, а Арина Аверина - второй в упражнениях с обручем и третьей в упражнениях с булавами. Таким образом, в активе сборной России четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль.

Сестры Аверины впервые выступают на мировом первенстве. Дина и Арина являются трехкратными чемпионками Европы 2017 года. Арина также завоевала четыре золота на Всемирных играх в 2017 году, Дина - одно золото.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.

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