Сборная Гвинеи обыграла команду Ливии в матче отбора ЧМ-2018

ТАСС, 31 августа. Сборная Гвинеи со счетом 3:2 одержала победу над командой Ливии в домашнем матче группы А отборочного турнира чемпионата мира в зоне Африканской конфедерации футбола. Чемпионат мира в 2018 году пройдет в России.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Наби Кейта (7-я минута), Абубакар Камара (22) и Альхали Бангура (90). В гостей отличились Мотасем Саббу (87) и Акрам Зувай (88).

В таблице группы А гвинейцы занимают третье место. Они набрали три очка в трех матчах. Ливийцы не набрали ни одного очка и занимают четвертое место.

В следующем матче 4 сентября сборные Гвинеи и Ливии сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Тунисе в городе Монастир, так как Ливия не может принимать футбольные матчи из соображений безопасности из-за гражданской войны в стране.

В другом матче четверга сборная Египта проиграли команде Уганды со счетом 0:1. Угандийцы вышли на первое место, набрав семь очков и опередив египтян. Сборная Египта занимает второе место в таблице группы с шестью очками.

В третьем отборочном раунде 20 команд разделены на пять групп. Победители квалифицируются на чемпионат мира 2018 года.