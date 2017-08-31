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Сборная Гвинеи обыграла команду Ливии в матче отбора ЧМ-2018

Спорт
31 августа, 23:09 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

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ТАСС, 31 августа. Сборная Гвинеи со счетом 3:2 одержала победу над командой Ливии в домашнем матче группы А отборочного турнира чемпионата мира в зоне Африканской конфедерации футбола. Чемпионат мира в 2018 году пройдет в России.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Наби Кейта (7-я минута), Абубакар Камара (22) и Альхали Бангура (90). В гостей отличились Мотасем Саббу (87) и Акрам Зувай (88).

В таблице группы А гвинейцы занимают третье место. Они набрали три очка в трех матчах. Ливийцы не набрали ни одного очка и занимают четвертое место.

В следующем матче 4 сентября сборные Гвинеи и Ливии сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Тунисе в городе Монастир, так как Ливия не может принимать футбольные матчи из соображений безопасности из-за гражданской войны в стране.

В другом матче четверга сборная Египта проиграли команде Уганды со счетом 0:1. Угандийцы вышли на первое место, набрав семь очков и опередив египтян. Сборная Египта занимает второе место в таблице группы с шестью очками.

В третьем отборочном раунде 20 команд разделены на пять групп. Победители квалифицируются на чемпионат мира 2018 года.

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