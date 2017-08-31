Соперником сборной России в полуфинале ЧЕ по волейболу стала команда Бельгии

ТАСС, 31 августа. Мужская сборная Бельгии по волейболу обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы. Турнир проходит в Польше.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу бельгийской сборной. В полуфинале бельгийцы сыграют с россиянами. Сборная России в своем матче 1/4 финала в трех сетах обыграла команду Словении и до сих пор не проиграла ни сета на чемпионате Европы.

В другом полуфинале встретятся сборная Германии, которая со счетом 3-1 обыграла команду Чехии, и сборная Сербии, со счетом 3-0 обыгравшая команду Болгарии.

Полуфинальные матчи пройдут 2 сентября. Чемпионат Европы в Польше завершится 3 сентября.