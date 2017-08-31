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Соперником сборной России в полуфинале ЧЕ по волейболу стала команда Бельгии

Спорт
31 августа, 23:30 UTC+3 ТАСС

В другом полуфинале встретятся сборные Германии и Сербии

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ТАСС, 31 августа. Мужская сборная Бельгии по волейболу обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы. Турнир проходит в Польше.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу бельгийской сборной. В полуфинале бельгийцы сыграют с россиянами. Сборная России в своем матче 1/4 финала в трех сетах обыграла команду Словении и до сих пор не проиграла ни сета на чемпионате Европы.

В другом полуфинале встретятся сборная Германии, которая со счетом 3-1 обыграла команду Чехии, и сборная Сербии, со счетом 3-0 обыгравшая команду Болгарии.

Полуфинальные матчи пройдут 2 сентября. Чемпионат Европы в Польше завершится 3 сентября.

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