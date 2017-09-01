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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Летнее трансферное окно закрылось в чемпионате России по футболу в ночь на пятницу.
Из клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) больше всего на новых игроков потратил "Зенит", по данным портала Transfermarkt, выделивший на трансферы €85 млн. Он же больше всех заработал за счет продажи футболистов - €13,6 млн.
Наименьшую активность на трансферном рынке летом показала "Уфа", пополнившая состав лишь тремя новыми игроками.