Борьба за титул между Хэмилтоном и Феттелем продолжится на родине команды немца

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ТАСС, 1 сентября. Программа 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2017 года - Гран-при Италии - стартует в пятницу двумя свободными практиками.
Интрига в борьбе за титул между британцем Льюисом Хэмилтоном из "Мерседеса" и немцем Себастьяном Феттелем из "Феррари" не угасает. Лидерство со старта сезона удерживает представитель итальянской команды, однако британец не отпускает соперника слишком далеко - перед этапом в Италии двух пилотов разделяют семь очков. В случае победы Хэмилтона и финиша на втором месте Феттеля борьба между ними начнется с нуля.
По-прежнему предельно аккуратным нужно быть единственному представителю России в "королевских гонках" Даниилу Квяту. Гонщик "Торо Россо" с 10 штрафными баллами находится на грани дисквалификации, которая наступит при достижении 12 баллов. В таком положении россиянин будет находиться вплоть до октября, когда сгорят первые штрафные баллы.
Гран-при Италии - один из старейших этапов чемпионата мира. Он непрерывно проводится с самого первого сезона "Формулы-1" (наряду с Гран-при Великобритании). Все гонки Гран-при Италии традиционно проходят на автодроме в Монце. Исключением стал лишь этап 1980 года, который был проведен в Имоле, трасса является одной из самых скоростных - средняя скорость прохождения круга составляет 240 км/ч.
Рекордсменом по количеству побед в Монце является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер - пять. Из действующих пилотов чаще других побеждали в Италии Феттель и Хэмилтон - по три раза.
Первая часть свободных заездов начнется в 11:00 мск, вторая - в 15:00. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00) и квалификация (15:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00).