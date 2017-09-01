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Ирина Роднина откроет Всероссийский фестиваль дворового спорта в Ярославле

Спорт
1 сентября, 2:42 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ

Проект направлен на оздоровление детей и формирование у них культуры здорового образа жизни

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина откроет 1 сентября в Ярославле второй Всероссийский фестиваль дворового спорта фитнес-разминкой для участников и гостей фестиваля. Об этом сообщила ТАСС представитель Всероссийской организации школьного спорта Алена Антонова.

"Второй Всероссийский фестиваль дворового спорта, в котором будут участвовать около 400 человек из 18 регионов, откроется в Ярославле 1 сентября. Откроется фестиваль фитнес-разминкой, которую проведет депутат Госдумы, координатор федерального проекта партии "Единая Россия" "Детский спорт", олимпийская чемпионка Ирина Роднина", - сказала собеседница агентства.

Фестиваль соберет подростков из 18 регионов. На четырех спортивных площадках они будут состязаться в легкой атлетике, перетягивании каната, баскетболе, мини-футболе и других видах спорта.

Фестиваль пройдет в рамках проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия". Проект направлен на оздоровление детей и формирование у них культуры здорового образа жизни. В мероприятиях проекта ежегодно участвуют более 500 тысяч детей и 3 тысяч дворовых тренеров в 48 регионах РФ, в 22 регионах ежегодно проходят фестивали дворового спорта.

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Персоны
Роднина, Ирина Константиновна
Страны
Россия
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