"Ростов" сможет заявить нового футболиста после закрытия трансферного окна

Politico: Тиллерсон одобрил использование $60 млн на борьбу с информационным влиянием РФМеждународная панорама 1 сентября, 2:02
Две тысячи детей начнут учебу в первой региональной школе "Сколково" в ТамбовеОбщество 1 сентября, 1:54
Южный проиграл Федереру во втором круге US OpenСпорт 1 сентября, 1:39
Многократный чемпион MotoGP Росси госпитализирован после аварииСпорт 1 сентября, 1:29
Путин предложил странам БРИКС заключить соглашение по информационной безопасностиПолитика 1 сентября, 1:17
Путин: проблему КНДР нужно решать через диалог, а не путем давленияПолитика 1 сентября, 1:07
ТАСС 113 лет: классика новостей в формате современностиОбщество 1 сентября, 0:25
Что изменится для школьников и студентов в новом учебном годуОбщество 1 сентября, 0:10
В чемпионате России по футболу закрылось трансферное окноСпорт 1 сентября, 0:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" сможет заявить для участия в Российской футбольной премьер- лиге (РФПЛ) нового футболиста, когда на него придет международный трансферный сертификат. Об этом журналистам сообщил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.
Ранее источник, близкий к ростовскому клубу, рассказал ТАСС, что клуб арендовал у английского "Бристоль Сити" 24-летнего исландского защитника Хердура Магнуссона. Но официально о трансфере объявлено не было.
"Ростов" сделал запрос у некоторых команд. Это значит, что они смогут заявить игрока, когда придет сертификат. Как правило, после закрытия трансферного окна команды успевают дооформить буквально единицы людей. Сейчас клубы в течение 20 дней должны привести в порядок договоры", - сказал Пышкин.
Летнее трансферное окно в России закрылось с 31 августа на 1 сентября.