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"Ростов" сможет заявить нового футболиста после закрытия трансферного окна

Спорт
1 сентября, 1:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Им должен стать исландский защитник Хердур Магнуссон

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" сможет заявить для участия в Российской футбольной премьер- лиге (РФПЛ) нового футболиста, когда на него придет международный трансферный сертификат. Об этом журналистам сообщил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

Ранее источник, близкий к ростовскому клубу, рассказал ТАСС, что клуб арендовал у английского "Бристоль Сити" 24-летнего исландского защитника Хердура Магнуссона. Но официально о трансфере объявлено не было.

"Ростов" сделал запрос у некоторых команд. Это значит, что они смогут заявить игрока, когда придет сертификат. Как правило, после закрытия трансферного окна команды успевают дооформить буквально единицы людей. Сейчас клубы в течение 20 дней должны привести в порядок договоры", - сказал Пышкин.

Летнее трансферное окно в России закрылось с 31 августа на 1 сентября.

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