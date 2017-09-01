Многократный чемпион MotoGP Росси госпитализирован после аварии

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ТАСС, 1 сентября. Многократный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси в четверг попал в аварию в ходе тренировочных заездов по мотокроссу в Италии и, предположительно, сломал правую ногу. Спортсмен был госпитализирован, сообщает итальянское агентство АНСА.
Есть вероятность, что из-за травмы Росси придется досрочно завершить сезон. "Валентино не оптимистичен по этому поводу. Предполагают, что это перелом. <...> Валетнино сказал мне, что чувствует себя очень плохо", - передает агентство слова отца гонщика.
Сейчас Росси находится в больнице, скорее всего, его ждет операция. Комментариев от команды Yamaha, за которую выступает гонщик, пока не последовало.
Росси является девятикратным чемпионом MotoGP (семь титулов в "королевском" классе и по одному в младших). В нынешнем сезоне он вел борьбу за титул, имея в активе 157 очков и занимая четвертое место в личном зачете.