Многократный чемпион MotoGP Росси госпитализирован после аварии

ТАСС, 1 сентября. Многократный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси в четверг попал в аварию в ходе тренировочных заездов по мотокроссу в Италии и, предположительно, сломал правую ногу. Спортсмен был госпитализирован, сообщает итальянское агентство АНСА.

Есть вероятность, что из-за травмы Росси придется досрочно завершить сезон. "Валентино не оптимистичен по этому поводу. Предполагают, что это перелом. <...> Валетнино сказал мне, что чувствует себя очень плохо", - передает агентство слова отца гонщика.

Сейчас Росси находится в больнице, скорее всего, его ждет операция. Комментариев от команды Yamaha, за которую выступает гонщик, пока не последовало.

Росси является девятикратным чемпионом MotoGP (семь титулов в "королевском" классе и по одному в младших). В нынешнем сезоне он вел борьбу за титул, имея в активе 157 очков и занимая четвертое место в личном зачете.