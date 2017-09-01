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Сестры Аверины пообещали и в многоборье доказать, что Россия - лучшая на ЧМ

Спорт
1 сентября, 2:02 UTC+3 ПЕЗАРО /Италия/ 1, сентября. /ТАСС

Во второй день мирового первенства в Италии российские спортсменки вновь завоевали по золоту в упражнениях с лентой и булавами

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Арина и Дина Аверины

Арина и Дина Аверины

© EPA/Tamas Kovacs

ПЕЗАРО /Италия/, 1 сентября. /ТАСС/. Двукратные чемпионки мира сестры Дина и Арина Аверины пообещали доказать превосходство российской школы художественной гимнастики в многоборье на мировом первенстве в Италии. Об этом они рассказали журналистам.

Во второй день чемпионата мира Арина Аверина завоевала золото в упражнениях с лентой, ее сестра стала второй. А в упражнениях с булавами первенствовала Дина Аверина, Арина заняла третье место.

"С булавами не допустила потерь, поймала неправильно, и меня наказали - сняли баллы за это, - сказала Арина. - Многоборье - это сложно морально и физически, но мы найдем в себе силы доказать, что Россия - лучшая. Мы поддерживаем друг друга, это нам помогает. Кроме того, после выступлений Ирина Александровна [Винер-Усманова] хвалит, говорит, если есть какие-то ошибки".

"Видимых ошибок с лентой не было, но на самом деле они были, - сказала Дина Аверина. - Понимала, что не везде справлялась с лентой, еще чуть-чуть, и я бы ее завязала или потеряла. В многоборье будет тяжело, третий день - сил уже нет, но мы будем стараться. Мы поддерживаем друг друга, наверное, это нам помогает".

В активе сборной России четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль на чемпионате мира. Все награды завоевали сестры Аверины, которые впервые выступают на мировом первенстве. Дина и Арина являются трехкратными чемпионками Европы 2017 года.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.

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