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Вице-президент федерации: конкуренция между сестрами Авериными идет им на пользу

Спорт
1 сентября, 2:34 UTC+3 ПЕЗАРО /Италия/ 1, сентября. /ТАСС

На чемпионате мира в Италии Арина и Дина завоевали по две золотые медали в четырех видах

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Арина и Дина Аверины

Арина и Дина Аверины

© EPA/Tamas Kovacs

ПЕЗАРО /Италия/, 1 сентября. /ТАСС/. Конкуренция между россиянками Диной и Ариной Авериными на чемпионате мира по художественной гимнастике идет на пользу спортсменкам. Об этом журналистам рассказала вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Татьяна Горбунова.

В активе сборной России четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль на чемпионате мира. Все награды завоевали сестры Аверины, которые впервые выступают на мировом первенстве.

"Всегда ждем от наших спортсменок только золота, но все-таки это спорт, это дело случая, это дети, в конце концов, которые впервые вышли на мировую арену, - сказала Горбунова. - Но тот факт, что с первого раза они не допустили ошибок и выиграли все золото, говорит о том, что это настоящие чемпионки. Такое счастье, что у нас их две, и есть по две медали.

"Они только недавно прошли чемпионат Европы, на них колоссальная ответственность, - продолжила вице-президент ВФХГ. - Но они росли, как говорится, "среди дубов", смотрели, как готовятся к Олимпийским играм Яна [Кудрявцева] и Рита [Мамун], и очень много работали. После того, как Яночка с Ритой приостановили свою карьеру, у Ирины Александровны [Винер-Успановой, президента ВФХГ] появилось время, чтобы "почистить" какие-то мелочи, и благодаря личному тренеру, благодаря их хореографу Ирине Борисовне Зеновке, благодаря Ирине Александровне Винер-Усмановой получились такие спектакли, которые просто взорвали весь мир. Это сложнейшие программы со сложнейшими переходами, когда нет ни единой секунды на то, чтобы вообще понять, что происходит, это феноменальные программы, которые, в моем понимании, повторить невозможно".

"Девчонки не соперничают, если конкуренция и есть, то она добрая и идет им только на пользу, - добавила Горбунова.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.

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