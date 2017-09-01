Мотогонщик Росси получил перелом берцовой кости в результате аварии

ТАСС, 1 сентября. Многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP итальянец Валентино Росси получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей ноги. Об этом сообщается на официальном сайте его команды Movistar Yamaha MotoGP.

Ранее итальянское агентство ANSA сообщило, что в четверг Росси попал в аварию в ходе тренировочных заездов по мотокроссу в Италии и был госпитализирован.

"У Росси диагностирован перелом со смещением большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. Хирургическое вмешательство будет проведено в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

38-летний Росси является одним из самых известных и успешных мотогонщиков в истории спорта. Шесть раз он выигрывал чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам - MotoGP. Еще три раза становился вторым и два раза - третьим.