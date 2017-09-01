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Общеобразовательная школа в структуре ФК "Локомотив" открылась в Москве

Спорт
1 сентября, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Как отметил президент клуба Илья Геркус, детям легче и правильнее учиться непосредственно на территории академии "Локомотива"

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© Дильшад Ломовских//ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Общеобразовательная школа в структуре футбольного клуба "Локомотив" открылась в пятницу около стадиона "РЖД-Арена" в Москве. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

Общеобразовательная школа "Локомотива" была закрыта в 2014 году. Сейчас предполагается сотрудничество школы со столичными вузами, в частности с Московским государственным университетом путей сообщения (МИИТ).

"Мы очень рады открытию школы, - сказал президент "Локомотива" Илья Геркус. - Это большой шаг, чтобы наша академия стала лучше, результаты, которых мы достигаем, стали еще выше, потому что детям легче и правильнее учиться непосредственно на территории академии - они могут больше достигать на тренировках и соревнованиях. Мы открываемся с лучшими специалистами, которые понимают, как организован тренировочный процесс. Думаю, мы будем показывать хорошие результаты как в образовании детей и их дальнейшей карьере, так и на поле, и футбольных соревнованиях".

"Мы надеемся, что эта школа останется навсегда. Раньше были хорошие отзывы, все было позитивно. Сейчас просто возобновили это, подошли немного по-другому и постарались сделать то же, что и было, только лучше", - добавил глава клуба.

Также о важности школы в жизни футболиста заявил нападающий второй команды железнодорожников "Локомотива- Казанки" Дмитрий Сычев. "Школа - это очень важно в нашем мире, поэтому учиться нужно хорошо", - сказал футболист.

Общеобразовательную школу ФК "Локомотив" из нынешнего состава команды прошли Антон и Алексей Миранчуки, Дмитрий Баринов, Артем Галаджан, Аршак Корян и Михаил Лысов.

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