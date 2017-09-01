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Фурсенко: агенты пользовались именем "Зенита", чтобы поднять цены на своих футболистов

Спорт
1 сентября, 10:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Как рассказал ТАСС президент "Зенита", многие трансферные слухи, которые касались клуба, были недостоверными

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Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Агенты использовали имя футбольного клуба "Зенит" для того, чтобы повысить цены на своих игроков. Об этом ТАСС заявил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

На вопрос, действительно ли клуб вел переговоры с "Краснодаром" по переходу нападающего Федора Смолова, Фурсенко ответил: "Переговоров было много разных, сами понимаете, что когда идет трансферная кампания, вариантов огромное количество. Огромное количество и разных спекуляций. "Зенит" - известный в мире клуб, поэтому очень многие агенты пользовались его именем для того, чтобы поднять цены на своих игроков. Многое из того, что попадало в прессу, было фейками".

"А что касается тех переговоров, которые у нас были, то я не готов углубляться в их тонкости. Я готов говорить только о своих игроках", - добавил президент "Зенита".

"Зенит" лидирует в чемпионате России сезона-2017/18 после восьми туров, набрав 20 очков. В летнее трансферное окно, которое закрылось в ночь на пятницу, состав санкт-петербургского клуба пополнили 14 новых игроков.

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