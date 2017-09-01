Фурсенко: Артем Дзюба очень нужен "Зениту"

Геркус: Дзюба не перешел в "Локомотив" по многим обстоятельствамСпорт 1 сентября, 11:23
Женская сборная России по футболу сохранила 25-е место в рейтинге ФИФАСпорт 1 сентября, 11:20
Эксперт: энергосбережение может стать одним из драйверов экономического ростаНовости партнеров 1 сентября, 11:12
Фурсенко: ФК "Зенит" сократил зарплатную ведомость на 15%Спорт 1 сентября, 11:10
Nikkei: Canon возвращает производство в ЯпониюЭкономика и бизнес 1 сентября, 11:05
Бывший глава департамента спорта ЯНАО получил шесть лет колонии за коррупциюНовости Урала 1 сентября, 11:03
Лавров: РФ настаивает на оперативной отправке помощи в зоны деэскалации в СирииПолитика 1 сентября, 11:03
Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон "Кулаковский"Общество 1 сентября, 10:58
В ожидании заказов: американский ВПК зарабатывает на ракетно-ядерной программе КНДРМеждународная панорама 1 сентября, 10:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Игровые качества нападающего Артема Дзюбы нужны "Зениту", его присутствие на поле могло бы помочь команде добиться победы в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с "Ростовом". Об этом ТАСС заявил президент санкт- петербургского клуба Сергей Фурсенко, подводя итоги летнего трансферного окна, которое закрылось в ночь на пятницу.
Ранее в СМИ сообщалось, что Дзюбой интересовались "Локомотив" и "Краснодар". Однако 29-летний форвард остался в "Зените".
"Я всегда относился к Артему как к игроку основного состава, - сказал Фурсенко. - Свои высокие качества он подтвердил в прошлом сезоне, когда стал одним из лучших бомбардиров нашей лиги (13 голов - прим. ТАСС). Эти качества никуда не делись".
"Поэтому он нам очень нужен, как нападающий. Как высокий нападающий. Если бы он был на поле в матче с "Ростовом", то счет был бы другим", - отметил президент "Зенита".
Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. В общей сложности форвард провел за санкт-петербургскую команду 100 матчей, забив 46 мячей. В сезоне-2017/18 он сыграл в девяти матчах, не забив ни одного гола.