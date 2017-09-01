Фурсенко: Артем Дзюба очень нужен "Зениту"

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Игровые качества нападающего Артема Дзюбы нужны "Зениту", его присутствие на поле могло бы помочь команде добиться победы в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с "Ростовом". Об этом ТАСС заявил президент санкт- петербургского клуба Сергей Фурсенко, подводя итоги летнего трансферного окна, которое закрылось в ночь на пятницу.

Ранее в СМИ сообщалось, что Дзюбой интересовались "Локомотив" и "Краснодар". Однако 29-летний форвард остался в "Зените".

"Я всегда относился к Артему как к игроку основного состава, - сказал Фурсенко. - Свои высокие качества он подтвердил в прошлом сезоне, когда стал одним из лучших бомбардиров нашей лиги (13 голов - прим. ТАСС). Эти качества никуда не делись".

"Поэтому он нам очень нужен, как нападающий. Как высокий нападающий. Если бы он был на поле в матче с "Ростовом", то счет был бы другим", - отметил президент "Зенита".

Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. В общей сложности форвард провел за санкт-петербургскую команду 100 матчей, забив 46 мячей. В сезоне-2017/18 он сыграл в девяти матчах, не забив ни одного гола.