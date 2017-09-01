Фурсенко: ФК "Зенит" сократил зарплатную ведомость на 15%

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футбольный клуб "Зенит", расставшись с высокооплачиваемыми игроками, сократил зарплатную ведомость на 15%, а в общей сложности в летнее трансферное окно сэкономил порядка €40 млн. Об этом ТАСС рассказал президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

"Мы не занимали никаких средств, поэтому все прошло на высоком уровне с точки зрения финансового менеджмента. Вся команда отработала эффективно - и спортивный директор Константин Сарсания, и [заместитель спортивного директора] Оресте Чинквини, и финансовые службы, и вспомогательные. Естественно, всем процессом управлял [главный тренер] Роберто Манчини, поскольку мы осуществляли его концепцию развития клуба. Задача была решена экономически эффективно, в связи с тем, что мы отдали дорогих игроков, а взяли молодых, зарплатная ведомость уменьшилась на 15%", - сказал Фурсенко.

"14 футболистов покинули команду - это или трансферы, или аренды, или они не переподписали контракты. Если сложить контрактные суммы, не считая выкупов, мы сэкономили около €40 миллионов", - отметил президент "Зенита".

По данным портала transfermarkt.de, в летнее трансферное окно "Зенит" потратил на трансферы €85 млн. На вопрос, действительно ли это так, Фурсенко ответил: "Не могу вам точно сказать, потому что практически во всех контрактах у нас существует по три платежа - платеж при покупке, следующий через год, и последний еще через год. Но это не та сумма, которую вы назвали. Она существенно меньше".

Фурсенко подчеркнул, что "Зенит" соответствует правилам финансового "фэйр-плей" Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). "Никаких проблем с финансовым "фэйр- плей" у нас нет. Тем более, что у нас был запас по деньгам, связанный с продажей Халка и [Акселя] Витселя", - сказал Фурсенко.

Получилось даже лучше, чем хотели

"Зенит" полностью удовлетворен своей трансферной активностью летом, заявил руководитель клуба. "Мы не просто довольны, а очень довольны тем, как прошла трансферная кампания. В результате все получилось очень качественно, у нас получилось даже лучше, чем мы хотели. Например, в последний день трансферного окна мы купили у "Ростова" центрального защитника [Миху] Мевлю, это идеальный вариант, так как он знает русский язык, обладает отличными физическими данными; нам повезло, что Мевля оказался в нашей команде", - сказал Фурсенко.

На вопрос, всем ли доволен Роберто Манчини, президент "Зенита" ответил: "Всегда хочется чего-то большего, но в настоящий момент команда полностью укомплектована".

"Нашу трансферную кампанию можно разбить на два направления. Первое - работа по российским игрокам, с которыми мы договорились сразу, а это одни из лучших футболистов в России. Второе - трансферы зарубежных игроков, в частности пяти аргентинцев. Был цейтнот, но в итоге было принято идеальное решение, аргентинцы перспективны, молоды и прекрасно знают друг друга, очень хорошо сыграны", - отметил Фурсенко.

"А когда команда создается с колес, важно, чтобы в ее составе были сыгранные игроки. А российские игроки, составляющие костяк нашей сборной, в конкурентной борьбе с высококлассными иностранными футболистами будут готовиться к чемпионату мира", - пояснил президент "Зенита".

На вопрос, по какому игроку переговоры были самыми сложными, Фурсенко ответил: "Почему-то по [Эмилиано] Ригони. Но я бы не сказал, что было очень сложно".

О трансферной кампании "Зенита"

После того, как "Зенит" в июне возглавил итальянец Роберто Манчини, в команду перешли аргентинцы Леандро Паредес, Эммануэль Маммана, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер, россияне Далер Кузяев, Денис Терентьев, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, Андрей Панюков, Дмитрий Богаев, Томас Рукас, эквадорец Кристиан Нобоа, словенец Миха Мевля.

Продал игроков или раздал по арендам "Зенит" еще больше, чем купил. Клуб покинули бразильцы Жулиано ("Фенербахче", Турция), Эрнани ("Сент-Этьен", Франция) и Маурисио (расторг контракт, а затем перешел в греческий ПАОК), француз Йоан Молло (расторг контракт, а потом перешел в английский "Фулхэм"), сербы Вукашин Йованович ("Бордо", Франция) и Лука Джорджевич ("Арсенал", Тула, аренда), испанец Хави Гарсия ("Бетис", Испания), португалец Луиш Нету ("Фенербахче", Турция, аренда), бельгиец Николас Ломбертс ("Остенде", Бельгия), словак Роберт Мак (ПАОК, аренда), россияне Ибрагим Цаллагов ("Динамо", аренда), Александр Рязанцев ("Урал", аренда), Артур Юсупов ("Ростов", аренда). Кроме того, португалец Данни, являвшийся капитаном команды, ушел из "Зенита" по истечении срока контракта, а лучший бомбардир в истории клуба Александр Кержаков завершил карьеру.