Ирина Роднина провела фитнес-разминку на открытии спортивного фестиваля в Ярославле

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Ирина Роднина провела фитнес-разминку для участников и гостей второго Всероссийского фестиваля дворового спорта, который в пятницу открылся в Ярославле. Роднина поздравила юных спортсменов из 19 регионов страны.
"Участие в фестивале является хорошим шансом проявить себя многим талантливым и увлеченным ребятам, продемонстрировать хорошую подготовку, расширить свой кругозор и обрести новых друзей. Ребята, я вас поздравляю с началом учебного года, с Днем знаний. И то, что мы его так особенно начинаем, наверное, запомнится многим из вас. Я хочу пожелать вам хорошей и интересной жизни, дружите со спортом", - сказала Роднина.
Фестиваль собрал около 400 подростков. Соревнования проходят на четырех спортивных площадках в Ярославле. Юные спортсмены будут состязаться в легкой атлетике, перетягивании каната, баскетболе, мини-футболе и других видах спорта.
Фестиваль проходит в рамках проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия". Проект направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. В мероприятиях проекта ежегодно участвуют более 500 твс. детей и 3 тыс. дворовых тренеров в 48 субъектах Российской Федерации. В 22 регионах ежегодно проходят фестивали дворового спорта.