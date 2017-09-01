Женская сборная России по футболу сохранила 25-е место в рейтинге ФИФА

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ТАСС, 1 сентября. Женская национальная сборная России по футболу осталась на 25-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
Российская команда имеет в своем активе 1748 очков. Возглавляет рейтинг сборная США с 2104 очками. Англичанки, набравшие 2037 очков, поднялись на третье место, сместив команды Франции и Канады (четвертое и пятое места соответственно). На шестой и седьмой строчках в обновленном рейтинге находятся сборные Австралии (2019 очков) и Нидерландов (1979), обошедшие команды Японии (1964) и Бразилии (1955).