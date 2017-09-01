Мутко: "Спартак" поздно начал трансферную кампанию, ЦСКА имеет потенциал и без новичков

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. "Спартак" поздно начал летнюю трансферную кампанию, ЦСКА сохраняет достаточно высокий потенциал и без приобретений. Впечатлениями от трансферного окна в Российской футбольной премьер-лиге поделился с ТАСС президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Летнее трансферное окно в России закрылось в ночь на пятницу. В целом, по мнению Мутко, российские клубы провели "разумную и взвешенную кампанию".

"Очень разумную и спокойную политику провел "Ростов", теперь главное, чтобы у них экономическая основа была более или менее хорошей, мы заинтересованы в этом клубе, в городе пройдет чемпионат мира, будет новый стадион. Собралось очень много ребят, которые, по мне, недооценены и еще могут сказать свое слово в футболе, - считает Мутко. - "Рубин" сделал ставку на игроков, которым доверяет Курбан Бекиевич [Бердыев, главный тренер], это тоже понятно".

Состав "Зенита" летом пополнили 14 футболистов, а покинули столько же. По данным портала transfermarkt.de, в летнее трансферное окно "Зенит" потратил на трансферы 85 млн евро.

"Зенит" - серьезный клуб с хорошими экономическими возможностями. Посмотрим, как эти ребята реализуют свой потенциал, очень многие из них играют в сборной, и мы, конечно, заинтересованы, чтобы перед чемпионатом мира они имели игровую практику, - продолжил глава РФС. - "Спартак" сложно оценивать, но мне кажется, они поздно начали этим заниматься, этим надо было заниматься не в последнюю неделю".

Столичный ЦСКА не приобрел ни одного игрока. "ЦСКА всегда вел разумную селекционную политику, опираясь на свои финансовые возможности. Но если посмотреть таблицу за последние десять лет, они всегда были и остаются одним из лидеров чемпионата и поставщиком игроков в сборную. Разные бывают времена у клубов, "Монако" вообще покупает игроков за несколько миллионов, а потом за сто продает, думаю, и у сегодняшнего ЦСКА потенциал достаточно высокий", - заключил Мутко.