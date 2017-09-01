Мутко намерен встретиться с новым гендиректором РУСАДА для обсуждения дальнейшей работы

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вице- премьер РФ Виталий Мутко намерен провести встречу с выбранным на пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрием Ганусом и обсудить дальнейшую работу по восстановлению работы организации. Об этом Мутко рассказал ТАСС.

В четверг совет учредителей РУСАДА утвердил Гануса на посту гендиректора агентства. Более 700 кандидатов претендовали на пост, отбор проходил в два этапа под наблюдением независимых экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA). В настоящий момент агентство частично функционирует, поскольку WADA 27 июня разрешило РУСАДА самостоятельно планировать допинг- тестирование и забирать пробы российских спортсменов.

"Сегодня говорить, как сработает новый директор, сложно, - сказал вице-премьер. - Но с точки зрения WADA, выбрали достойного кандидата, учитывая и его человеческий, и образовательный потенциал. Надеюсь, с новым директором мы через какое-то время встретимся и все обсудим. Ведь на основе разработанного Независимой общественной антидопинговой комиссией плана по борьбе с допингом правительство приняло соответствующее распоряжение, которое нацеливает и органы государственной власти, и общественные организации на совместную работу с агентством, но РУСАДА должно быть, конечно, локомотивом".

"Мы, правительство, в этом процессе создаем все условия для независимости агентства, в том числе экономической. Мы хотим, чтобы эта антидопинговая организация стала сильной и занималась реализацией плана борьбы с допингом в стране. При выборе директора они [наблюдательный совет и учредители агентства] шли по критериям WADA: была создана комиссия, которая отбирала кандидатов, потом наблюдательный совет, а потом уже учредительный совет, который все это утвердил. Все процедурные требования были соблюдены", - пояснил Мутко.

"РУСАДА набрало хороший темп по восстановлению, формируются штаты, начали работу по контролю и забору проб. Правда, пока вывозим пробы для анализа в другие страны. Но если все благополучно пройдет, в сентябре будет аудит и в ноябре будет рассмотрен вопрос о восстановлении. Вот такие задачи перед директором", - продолжил Мутко.

"Хочется пожелать ему удачи, но вместе с тем отметить, что РУСАДА было независимой организацией и до этого, и сегодня агентство работает по всем регламентам WADA. Нам надо разделить ответственность с WADA, чтобы ее контроль продолжался, чтобы не обвиняли государство, если что-то происходит. Мы сейчас своего рода пионеры, к нам предъявляются все современные требования WADA к антидопинговым организациям. Хотелось бы, чтобы такие же требования применялись и к другим странам, чтобы был один подход, хотя это из области фантастики", - отметил вице- премьер.

Вопрос о восстановлении РУСАДА будет рассмотрен осенью

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. После ряда публикаций СМИ о нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами и чиновниками WADA начало расследование, создав независимую комиссию под руководством Ричарда Паунда. В опубликованном отчете комиссии был вдвинут ряд обвинений о нарушениях, включая сговор тренеров легкоатлетов и сотрудников РУСАДА, а также уничтожение в московской антидопинговой лаборатории более 1400 допинг-проб.

После приостановки деятельности РУСАДА заключило соглашение с Британским антидопинговым агентством о заборе допинг-проб российских спортсменов под контролем WADA и на возмездной основе. Также WADA была сформулирована дорожная карта, выполнение условий которой должно приблизить РУСАДА к восстановлению в правах. На текущий момент большинство требований выполнено - РУСАДА финансируется напрямую из федерального бюджета, Минспорт выведен из состава учредителей РУСАДА, теперь ими являются только Олимпийский и Паралимпийский комитет России, учрежден наблюдательный совет агентства, а теперь избран и новый генеральный директор.

Вопрос о восстановлении РУСАДА включен в повестку дня сентябрьского заседания исполкома WADA. Окончательное решение может быть принято 16 ноября советом учредителей WADA. Также в сентябре WADA проведет аудит РУСАДА, результаты будут представлены совету учредителей.