Мутко: футболисты нынешнего созыва сборной России получили исключительный шанс

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал уникальный шанс игрокам, вызванным на текущий сбор. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

На сбор, который начался 28 августа в Новогорске, Черчесов вызвал игроков, которые ранее не привлекались в команду или привлекались нерегулярно.

"Сейчас парням дан исключительный шанс, Черчесов выбрал абсолютно верный шаг. Кто-то из этих ребят ведь произведет впечатление на тренера, у него появится уверенность и перед ним откроются двери на великое событие - чемпионат мира, - считает Мутко. - Что же касается лидеров, им нужен перерыв, тем более было трансферное окно, все мысли были там, вызывать в сборную в это время бессмысленно".

В воскресенье сборная проведет товарищескую встречу с московским "Динамо".