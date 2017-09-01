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Мутко: футболисты нынешнего созыва сборной России получили исключительный шанс

Спорт
1 сентября, 11:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

На товарищеский матч с московским "Динамо" тренер сборной вызвал экспериментальный состав

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал уникальный шанс игрокам, вызванным на текущий сбор. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

На сбор, который начался 28 августа в Новогорске, Черчесов вызвал игроков, которые ранее не привлекались в команду или привлекались нерегулярно.

"Сейчас парням дан исключительный шанс, Черчесов выбрал абсолютно верный шаг. Кто-то из этих ребят ведь произведет впечатление на тренера, у него появится уверенность и перед ним откроются двери на великое событие - чемпионат мира, - считает Мутко. - Что же касается лидеров, им нужен перерыв, тем более было трансферное окно, все мысли были там, вызывать в сборную в это время бессмысленно".

В воскресенье сборная проведет товарищескую встречу с московским "Динамо".

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