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Геркус: ФК "Локомотив" хотел взять Жонатаса бесплатно, но "Ганновер" предложил деньги

Спорт
1 сентября, 11:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Летом Жонатас перешел из казанского "Рубина" в немецкий "Ганновер"

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Футболист "Рубина" Жонатас

Футболист "Рубина" Жонатас

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший нападающий футбольного клуба "Рубин" Жонатас мог перейти на правах бесплатной аренды в московский "Локомотив", но с предложившим €9 млн немецким "Ганновером" сложно было соперничать. Об этом ТАСС сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.

В ночь с 31 августа на 1 сентября в России закрылось летнее трансферное окно. Во время действия регистрационного периода источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал ТАСС, что 28-летний нападающий был близок к переходу в "Локомотив".

"Мы хотели его взять в бесплатную аренду, но "Ганновер" заплатил за него девять миллионов. Так получилось, что немцы предложили деньги, а с этим сложно спорить", - сказал Геркус.

Также глава клуба отметил, что скауты многих английских клубов приезжали на матчи "Локомотива" и наблюдали за футболистами. "Мы знаем, что были скауты из многих английских клубов на наших играх. Я знаю, что был интерес к Сабе [Кверквелии] и ряду других игроков", - сказал Геркус.

"[Джефферсона] Фарфана смотрели тренеры его сборной. Что касается "Астон Виллы", это чемпионшип (второй по силе дивизион Англии - прим. ТАСС) - не предел амбиций Джеффа. Тут важно согласие игрока, а команда играет в чемпионшипе", - отметил Геркус.

Во время летнего трансферного окна "Локомотив" приобрел вратаря Никиту Медведева, защитников Соломона Кверквелию и Мацея Рыбуса, нападающего Аршака Коряна, а также арендовал форвардов Ари и Эдера Лопеса.

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