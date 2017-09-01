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Представитель FIS 11 сентября оценит ветрозащиту на комплексе трамплинов в Нижнем Тагиле

Спорт
1 сентября, 11:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Установка ветрозащиты является обязательным условием для проведения Кубка мира

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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Представитель Международной федерации лыжного спорта (FIS) Миран Тепеш 11 сентября проведет осмотр ветрозащиты на комплексе трамплинов в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России Дмитрий Дубровский.

В завершившемся сезоне проведение этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле было отменено из-за невыполнения организаторами соревнования требований FIS по установке ветрозащиты. Как ранее ТАСС сообщил руководитель горнолыжного комплекса гора Долгая Яков Миленький, работы по установке ветрозащиты завершены.

"У нас был дедлайн 12 сентября, но мы справились раньше, и теперь комплекс готов к проведению к Кубку мира. 11 сентября будет инспекционный визит представителя FIS Мирана Тепеша, который посмотрит объект. 6 октября состоится заседание международной федерации, где решение будет вынесено уже официально, но это чисто формальность, так как комплекс в Нижнем Тагиле готов к проведению соревнований самого высокого уровня", - заявил Дубровский.

Третий и четвертый этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин пройдут в Нижнем Тагиле 2 и 3 декабря.

Комплекс трамплинов в Нижнем Тагиле был реконструирован в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". Также при поддержке федерального бюджета был модернизирован Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта "Снежинка" в Чайковском, в состав которого входит трамплинный комплекс. Ранее сообщалось, что проект строительства комплекса малых трамплинов в Томске может быть включен в Федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Трамплинный комплекс будет построен для томской детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта.

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