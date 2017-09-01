Велокоманда "Катюша-Альпецин" не станет расследовать инцидент с нападением на Белькова

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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Напавший на российского велогонщика команды "Катюша-Альпецин" Максима Белькова во время 12-го этапа веломногодневки "Вуэльта" страдает синдромом Дауна, поэтому команда не станет проводить расследование инцидента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе швейцарской команды.
12-й этап "Вуэльты" между испанскими городам Мотриль и Антекера прошел 31 августа. Во время гонки выскочивший на трассу болельщик столкнул Белькова с дороги, и тот упал через ограждение в яму. Окружающие помогли спортсмену подняться, и он затем продолжил соревнования.
"В полиции нам сообщили, что человек, который это сделал, страдает психическими расстройствами, синдромом Дауна. Он не понимал, что он делал в тот момент, и возможно, то, что он сделал, он сделал не со зла, - сказали в пресс-службе. - Поэтому мы решили, что не будем проводить никакого расследования. Мы продолжим соревноваться, потому что человек, который это сделал, не осознавал, что он натворил".
Лидером общего зачета "Вуэльты" является британец Кристофер Фрум из команды "Скай". Лучший из россиян, партнер Белькова по команде Ильнур Закарин занимает шестое место.
pic.twitter.com/XElDONorFg— Lorena Banderas (@LorenaBanderas) 31 августа 2017 г.