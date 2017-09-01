Сборная Новой Зеландии разгромила команду Соломоновых островов в отборочном матче ЧМ-2018

ТАСС, 1 сентября. Сборная Новой Зеландии по футболу со счетом 6:1 обыграла команду Соломоновых островов в отборочном матче чемпионата мира 2018 года в зоне Океании.

Хет-триком в составе новозеландцев отметился нападающий Крис Вуд (18-я, 36-я и 90-я минуты). Также голы на свой счет записали полузащитники Коста Барбарузес (39), Райан Томас (56) и Майкл Макглинчи (81). В составе сборной Соломоновых островов мяч с пенальти забил полузащитник Генри Фаародо (53).

Сборные Новой Зеландии и Соломоновых островов заняли первые места в своих группах и в двухматчевом противостоянии определят участника стыковой встречи от зоны Океании за право сыграть на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. Ответная игра состоится 5 сентября.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.