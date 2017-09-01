Футболист "Эвертона" Руни арестован по подозрению в нетрезвом вождении

ТАСС, 1 сентября. Нападающий английского футбольного клуба "Эвертон" Уэйн Руни был арестован по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

В четверг вечером полиция остановила автомобиль футболиста около его дома в графстве Чешир, когда он возвращался домой после ужина.

В составе "Эвертона" Руни дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Эвертону" за футболиста £25,6 млн, в июле 2017 года он вернулся в команду из Ливерпуля. В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка Англии, победителем клубного чемпионата мира, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах). 21 августа 31-летний форвард отметился забитым мячом в матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити", став вторым футболистом в истории премьер-лиги, достигшим отметки в 200 голов в матчах турнира.

В сборной Англии Руни дебютировал 12 февраля 2003 года. В составе национальной команды он провел 119 матчей, забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе английской сборной он выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, чемпионатов Европы 2004 и 2012 годов. На прошлой неделе футболист объявил о завершении карьеры в национальной команды.