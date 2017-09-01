Российские боксеры-профессионалы не будут отчислять проценты от гонорара в федерацию бокса

ГАМБУРГ, 1 сентября /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские боксеры-профессионалы не будут отчислять часть гонорара в Федерацию бокса России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Боксеры не будут отчислять проценты", - сказал собеседник агентства.

В пятницу был утвержден регламент профессионального бокса в России. Одна из задач нового регламента - защита интересов и прав боксеров, а также менеджеров и промоутеров в международных федерациях.

При этом, согласно имеющемуся в распоряжении ТАСС тексту регламента, боксер-профессионал будет платить 10 тысяч рублей за оформление лицензии. Отмечается, что выплата может быть разбита поквартально. Спортсмен будет получать лицензию ежегодно.

В настоящий момент в Федерации бокса России образован департамент профессионального бокса, который будет заниматься развитием данного направления спортивной деятельности в стране.