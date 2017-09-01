Чернов: тактика сборной России по футболу становится лучше с каждым днем

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу прибавляет в тактическом плане с каждым днем. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной России Евгений Чернов.

Тренировочный сбор российской команды начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем со столичным "Динамо" 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

"Несмотря на экспериментальный состав, тактика сборной России становится лучше с каждым днем. Мы очень много работали в тактическом плане, ежедневно добавляли какие-то компоненты. На мой взгляд, команда уже достаточно сыгралась, чтобы показать достойную игру против "Динамо", - сказал Чернов.

"Несмотря на сжатые сроки подготовки, стараемся быстро все воспринимать и выполнять установки главного тренера. Нам все очень хорошо объясняют, проводится много работы. Проблем с установкой на игру у нас нет", - добавил Чернов.

Сбор команды завершится товарищеским матчем со столичным "Динамо" 3 сентября.