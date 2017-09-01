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ГАМБУРГ /Германия/, 1 сентября /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Все российские боксеры-профессионалы будут обязаны проходить допинг-контроль в соответствии с законодательством РФ вне зависимости от категории поединка. Об этом говорится в новом "Регламенте взаимодействия субъектов профессионального бокса", утвержденном Федерацией бокса России, который поступил в распоряжение ТАСС.
"Субъекты профессионального бокса обязаны соблюдать общероссийские антидопинговые правила, утвержденные приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947 (ред. от 17.10.2016) "Об утверждении общероссийских антидопинговых правил", антидопинговые нормы и правила международных спортивных организаций", - говорится в тексте.
Порядок проведения допинг-контроля, согласно регламенту, устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами международных спортивных организаций.
В настоящий момент в Федерации бокса России образован департамент профессионального бокса, который будет заниматься развитием данного направления спортивной деятельности в стране.