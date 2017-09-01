Велогонщик "Катюши" Бельков надеется на повышение мер безопасности во время гонок

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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский велогонщик швейцарской команды "Катюша-Альпецин" Максим Бельков надеется, что организаторы гонок в будущем предпримут повышенные меры по предотвращению нападений болельщиков на спортсменов во время соревнований. Об этом он рассказал ТАСС.
Во время 12-го этапа веломногодневки "Вуэльта", проходившего 31 августа, выскочивший на трассу болельщик столкнул Белькова с дороги, и тот упал через ограждение в яму. Окружающие помогли спортсмену подняться, и он затем продолжил соревнования. В пресс-службы "Катюши-Альпецин" сообщили ТАСС, что команда не станет расследовать этот инцидент, поскольку нападавшим оказался человек, страдающий синдромом Дауна.
"В плане здоровья со мной все нормально, просто это все произошло неожиданно, я был в шоке. Думаю, что организаторы должны усилить меры по предотвращению таких инцидентов, - сказал Бельков. - Там был полицейский, но у нас такой открытый спорт, что нельзя все предвидеть".
По итогам этапа Бельков занял 94-е место и, по его словам, инцидент не повлиял на результат гонки. "Моя работа была выполнена до определенного участка, и потом можно было просто спокойно ехать, экономя силы", - отметил он.
"Вуэльта", являющаяся третьим и заключительным Гранд-туром в сезоне, финиширует 10 сентября в Мадриде.