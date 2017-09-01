Футболист "Рубина" Набиуллин сообщил, что отказался от предложения "Спартака"

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 сентября /ТАСС/. Защитник казанского "Рубина" Эльмир Набиуллин ответил отказом на предложение московского "Спартака". Об этом он сообщил журналистам после тренировки сборной России по футболу, проходившей в Новогорске.

"Было предложение от "Спартака", но я отказался. У меня контракт с "Рубином", я рад играть в казанском клубе. Лига чемпионов конечно была заманчива, но уверен, что в скором времени "Рубин" тоже будет играть в еврокубках", - сказал Набиуллин.

В нынешнем сезоне 22-летний Набиуллин принял участие в семи матчах чемпионата России и забил один гол. За основной состав "Рубина" он выступает с 2014 года.