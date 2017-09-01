Футболист "Рубина" Набиуллин сообщил, что отказался от предложения "Спартака"

Британских зайцев спасут посадки травыСоциальная ответственность 1 сентября, 14:15
Жизнь после смерти: выходит новый альбом MotörheadКультура 1 сентября, 14:11
Хрюнов считает, что новый регламент вызовет небывалый подъем российского боксаСпорт 1 сентября, 14:08
В Стокгольме появился новый музей игрушекОбщество 1 сентября, 14:07
Дипломатичный ответ: развитие "дачного скандала" между Россией и СШАМеждународная панорама 1 сентября, 14:00
Издательство "Восточная литература" перед саммитом БРИКС представило в Пекине новые книгиКультура 1 сентября, 13:55
Задержанный за подготовку терактов выходец из Центральной Азии признал вину в судеПроисшествия 1 сентября, 13:38
Мещеряков: "Локомотив" приобрел качественных игроков, учитывая потраченные на них деньгиСпорт 1 сентября, 13:38
Шойгу: освоение Арктики сегодня - гарантия независимости России завтраОбщество 1 сентября, 13:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОГОРСК /Московская область/, 1 сентября /ТАСС/. Защитник казанского "Рубина" Эльмир Набиуллин ответил отказом на предложение московского "Спартака". Об этом он сообщил журналистам после тренировки сборной России по футболу, проходившей в Новогорске.
"Было предложение от "Спартака", но я отказался. У меня контракт с "Рубином", я рад играть в казанском клубе. Лига чемпионов конечно была заманчива, но уверен, что в скором времени "Рубин" тоже будет играть в еврокубках", - сказал Набиуллин.
В нынешнем сезоне 22-летний Набиуллин принял участие в семи матчах чемпионата России и забил один гол. За основной состав "Рубина" он выступает с 2014 года.